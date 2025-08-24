Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В ФРГ призвали обеспечить Украину близкими к членству в НАТО гарантиями

МИД ФРГ: Киеву надо дать гарантии безопасности, приближенные к членству в НАТО

Йоханн Вадефуль Йоханн Вадефуль Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости расширения круга гарантов безопасности Украины, отметив, что эти гарантии должны быть максимально приближены к условиям членства в НАТО, передает ТАСС. Выступая в Берлине на мероприятии, организованном правительством ФРГ, он подчеркнул, что перечень государств, предоставляющих такие гарантии, следует расширить за пределы Европы, включив в первую очередь США.

Глава германского МИД сообщил, что около 30 стран, включая Японию, уже выразили готовность поддержать Киев в этом вопросе. Вадефуль также настаивает, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, которые по своему содержанию и уровню обязательств будут практически эквивалентны членству в Североатлантическом альянсе.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американские войска не будут отправлены на Украину. По его словам, при этом Вашингтон будет активно участвовать в формировании гарантий безопасности для Киева.

До этого сообщалось, что Пентагон уже несколько месяцев не дает ВСУ разрешения бить вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow, которым требуются данные из США для наведения. По информации журналистов, запрет вступил в силу в конце весны.

