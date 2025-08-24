Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Шведский пункт НАТО остался без света

Geab: шведский пункт НАТО на острове Готланд был обесточен несколько часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегически важный остров Готланд в Балтийском море столкнулся с масштабным отключением электроэнергии, сообщила энергетическая компания Geab. Авария произошла из-за повреждения подводного кабеля, обеспечивающего энергоснабжение территории.

На всей территории Готланда произошло отключение электроэнергии. Поиск и устранение неисправностей продолжается, — указывалось в сообщении.

Отключение затронуло критическую инфраструктуру, включая системы водоснабжения, что вынудило власти призвать население к экономии воды. Подача электричества была восстановлена в течение нескольких часов после инцидента.

Готланд имеет ключевое значение для обороны Швеции и НАТО после возобновления военного присутствия в 2018 году. Остров, ранее бывший демилитаризованной зоной, теперь размещает Готландский полк и регулярно становится площадкой для крупных военных учений.

До этого мощный ветер обрушился на Амурскую область, вызвав аварию на объекте электроэнергетики. Без электричества осталась 81 тысяча человек. Речь шла о жителях городов Белогорска, Свободного и Ромненского, Белогорского муниципальных округов.

Шведский пункт НАТО остался без света
