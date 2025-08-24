Шведский пункт НАТО остался без света Geab: шведский пункт НАТО на острове Готланд был обесточен несколько часов

Стратегически важный остров Готланд в Балтийском море столкнулся с масштабным отключением электроэнергии, сообщила энергетическая компания Geab. Авария произошла из-за повреждения подводного кабеля, обеспечивающего энергоснабжение территории.

На всей территории Готланда произошло отключение электроэнергии. Поиск и устранение неисправностей продолжается, — указывалось в сообщении.

Отключение затронуло критическую инфраструктуру, включая системы водоснабжения, что вынудило власти призвать население к экономии воды. Подача электричества была восстановлена в течение нескольких часов после инцидента.

Готланд имеет ключевое значение для обороны Швеции и НАТО после возобновления военного присутствия в 2018 году. Остров, ранее бывший демилитаризованной зоной, теперь размещает Готландский полк и регулярно становится площадкой для крупных военных учений.

