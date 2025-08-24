Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 20:37

Группа освобожденных из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье

Фото: МО РФ

Самолет Ил-76МД с военными Вооруженных сил РФ, которых вернули из плена ВСУ, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. Россия и Украина сегодня, 24 августа, провели обмен в формате «146 на 146». В числе освобожденных — восемь мирных жителей Курской области.

Россиян из приграничья после плена доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Военные по возвращении на родину пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Один из военных находился в плену ВСУ три года. Боец рассказал, что до отправки в зону военной спецоперации он работал электриком в Санкт-Петербурге. По словам мужчины, дома его ждут мама и дочка. Другой боец поблагодарил Минобороны и президента РФ Владимира Путина за свое освобождение, а также подчеркнул, что победа будет за российскими воинами.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Глава государства добавил, что решение обсуждалось с главой его офиса Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. При этом, как указывал Зеленский, Киев рассчитывал на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.

обмены
самолеты
военные
ВС РФ
Подмосковье
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский режиссер признался в симпатии к русскому кино
В Госдуме раскрыли, когда начнут действовать новые правила в сфере труда
Репетиция воздушной части военного парада в Пекине попала на видео
Названо число участков в РФ для голосования на выборах в парламент Молдавии
Александр Емельяненко раскрыл свою пагубную зависимость
Российские военные нанесли серьезный удар по ВСУ в районе Красноармейска
Готовлю помидоры с розмарином и цедрой — они всегда улетают первыми
Стало известно о тяжелых боях у Торского в ДНР
Гости из Саудовской Аравии пострадали при ДТП с BMW в центре Москвы
В центре Москвы автомобиль BMW протаранил микроавтобус с детьми
Одна страна пообещала поставлять в Россию больше техники и автомобилей
Дуров дал оценку своему аресту французской полицией
Великобритания готовится к массовым жертвам
Группа студентов утонула на популярном египетском курорте
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Пугачева поздравила с наградой от Зеленского музыканта из рядов ВСУ
В Венгрии жестко ответили Зеленскому на слова об ударе по «Дружбе»
Дроны выпотрошили войска врага: ситуация на фронтах СВО вечером 24 августа
В Минске простились с легендарным «Фантазером»
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.