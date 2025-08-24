Группа освобожденных из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье

Самолет Ил-76МД с военными Вооруженных сил РФ, которых вернули из плена ВСУ, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. Россия и Украина сегодня, 24 августа, провели обмен в формате «146 на 146». В числе освобожденных — восемь мирных жителей Курской области.

Россиян из приграничья после плена доставили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Военные по возвращении на родину пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Один из военных находился в плену ВСУ три года. Боец рассказал, что до отправки в зону военной спецоперации он работал электриком в Санкт-Петербурге. По словам мужчины, дома его ждут мама и дочка. Другой боец поблагодарил Минобороны и президента РФ Владимира Путина за свое освобождение, а также подчеркнул, что победа будет за российскими воинами.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Глава государства добавил, что решение обсуждалось с главой его офиса Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. При этом, как указывал Зеленский, Киев рассчитывал на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.