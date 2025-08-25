Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 13:01

Одна из европейских стран вызвалась залатать дыры в бюджете Украины

Швеция направит Украине $79 млн для восполнения дефицита госбюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Швеция выделит Украине $79 млн (более 6,3 млрд рублей) для покрытия дефицита финансирования в государственном бюджете, сообщило правительство страны. Деньги поступят через европейский Фонд поддержки Украины.

Правительство приняло решение о заключении нового соглашения с ЕС о выделении 750 млн крон на 2025 год в рамках дополнительной бюджетной поддержки Украины через европейский Фонд поддержки Украины, — говорится в сообщении.

Министр внешней политики Беньямин Дуса заявил, что Швеция последовательно наращивает помощь Украине. По его словам, Швеция становится первой страной в Евросоюзе, которая намерена предоставить дополнительные средства через европейский Фонд поддержки Украины.

Экономическая стабильность является необходимым условием для того, чтобы Украина могла продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также обеспечивать работу здравоохранения, школ и социальных служб, — заявил политик.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни во время визита в Киев объявил о выделении Украине военной помощи на сумму $1 млрд (более 80 млрд рублей). Кроме того, он рассказал, что Киев получит военную технику, боеприпасы и дроны. На саммите «Большой семерки» Канада пообещала дополнительные $2 млрд (более 160 млрд рублей) военной помощи.

