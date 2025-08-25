В зоне СВО ликвидирован колумбийский наемник ВСУ Джимми Москуеро, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, военный служил в украинской армии в качестве младшего командира.

В зоне СВО уничтожен очередной колумбийский наемник Джимми Москуеро, — сказал Рогов.

Ранее бывший польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек перешел на сторону России и призвал соотечественников не воевать за Украину. Сейчас он служит в отдельном российском добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который сформирован из бывших военнослужащих ВСУ. Флачек назвал россиян хорошими людьми. Он отметил, что у поляков нет причин воевать с Россией.

До этого газета The New York Times сообщила, что военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой. По словам очевидцев, на земле возле столовой лежали по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.