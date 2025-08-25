Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:24

В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ

Рогов: в зоне спецоперации ликвидирован колумбийский наемник Джимми Москуеро

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В зоне СВО ликвидирован колумбийский наемник ВСУ Джимми Москуеро, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, военный служил в украинской армии в качестве младшего командира.

В зоне СВО уничтожен очередной колумбийский наемник Джимми Москуеро, — сказал Рогов.

Ранее бывший польский наемник ВСУ Кшиштоф Флачек перешел на сторону России и призвал соотечественников не воевать за Украину. Сейчас он служит в отдельном российском добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который сформирован из бывших военнослужащих ВСУ. Флачек назвал россиян хорошими людьми. Он отметил, что у поляков нет причин воевать с Россией.

До этого газета The New York Times сообщила, что военнослужащие ВС России уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой. По словам очевидцев, на земле возле столовой лежали по меньшей мере 15 погибших солдат и более 100 раненых. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия
Украина
ВС РФ
Владимир Рогов
наемники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
В Армении отреагировали на новости о развороте сотен фур с фруктами для РФ
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.