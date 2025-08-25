В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв

В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где в результате взрыва пострадали два человека — капитан и матрос. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Судя по фотографии, взрыв был такой силы, что вырвало часть палубы над танком.

По официальным данным, взрыв произошел из-за паров горючей жидкости, разлива топлива не было. Сейчас «Онемен» отбуксирован в анадырский порт.

До этого в Сети появилась информация, что на Чукотке произошел взрыв на судне «Онемен», среди пострадавших двое человек — госпитализированы матрос и капитан. В результате инцидента герметичность корабля нарушена не была.

Ранее итальянские правоохранительные органы начали изучать возможную связь задержанного по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» с нападением на нефтяной танкер в порту Савона. Генуэзская прокуратура запросила дополнительные сведения о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента. Основанием для расследования стало сходство методов проведения атак — в обоих случаях применялись магнитные мины.