Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 14:58

В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где в результате взрыва пострадали два человека — капитан и матрос. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. Судя по фотографии, взрыв был такой силы, что вырвало часть палубы над танком.

По официальным данным, взрыв произошел из-за паров горючей жидкости, разлива топлива не было. Сейчас «Онемен» отбуксирован в анадырский порт.

До этого в Сети появилась информация, что на Чукотке произошел взрыв на судне «Онемен», среди пострадавших двое человек — госпитализированы матрос и капитан. В результате инцидента герметичность корабля нарушена не была.

Ранее итальянские правоохранительные органы начали изучать возможную связь задержанного по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» с нападением на нефтяной танкер в порту Савона. Генуэзская прокуратура запросила дополнительные сведения о подозреваемом украинском гражданине для установления всех обстоятельств инцидента. Основанием для расследования стало сходство методов проведения атак — в обоих случаях применялись магнитные мины.

взрывы
Чукотка
судна
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме
Украина показала новую ракету с дальностью поражения до 1000 км
Астрономы опасаются угрозы за краем солнечного диска
Сенатор объяснил, как Трамп совмещает продажу ракет и стремление к миру
Краснов подал заявку на вакансию главы Верховного суда
Киркорову предложили уехать из России
Юрист рассказала, как избежать ловушек банков при подписании договора
Сын Кадырова получил еще одну медаль
В Госдуме раскрыли, зачем Украина запускает фейки о преступлениях ВС РФ
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича
Культуролог прокомментировала новый закон о прокате фильмов
Диброва ответила на вопросы о жене возлюбленного Романа Товстика
В Сети появился снимок с танкера «Онемен», где прогремел взрыв
Знаменитый экс-теннисист объяснил ранний вылет Медведева с US Open
Военэксперт ответил, какие объекты Украины должны стать военными целями РФ
Альпинист дал советы, как не нарваться на неопытного горного гида
Политолог спрогнозировал реакцию Венгрии на хамство Зеленского
Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце
Новый беспилотник «Квазимачта» получил бесконечное время полета
После непогоды улицы Санкт-Петербурга превратились в Венецию
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.