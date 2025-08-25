На танкере в 110 километрах от Анадыря произошел взрыв Матрос и капитан пострадали при взрыве в хранилище судна «Онемен» на Чукотке

На Чукотке произошел взрыв на судне «Онемен», среди пострадавших двое человек — госпитализированы матрос и капитан, передает пресс-служба «Анадырьморпорта». В сообщении отметили, что герметичность корабля нарушена не была. Судно перемещают в анадырский порт на буксире.

Сегодня, 25 августа, на малом танкере «Онемен» АО «Анадырьморпорт» в 110 км от Анадыря произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения, — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», корабль отвез 300 тонн топлива в поселок Марково и возвращался в Анадырь пустым. По его данным, от случайной искры воспламенились и хлопнули пары бензина в хранилище, однако возгорания не последовало. Что касается пострадавших, то их сначала отвезли на берег на самолете-амфибии, а дальше — в больницу.

