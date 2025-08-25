Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На танкере в 110 километрах от Анадыря произошел взрыв

Матрос и капитан пострадали при взрыве в хранилище судна «Онемен» на Чукотке

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia/Global Look Press

На Чукотке произошел взрыв на судне «Онемен», среди пострадавших двое человек — госпитализированы матрос и капитан, передает пресс-служба «Анадырьморпорта». В сообщении отметили, что герметичность корабля нарушена не была. Судно перемещают в анадырский порт на буксире.

Сегодня, 25 августа, на малом танкере «Онемен» АО «Анадырьморпорт» в 110 км от Анадыря произошел хлопок паров горючей жидкости без последующего горения, — сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала «112», корабль отвез 300 тонн топлива в поселок Марково и возвращался в Анадырь пустым. По его данным, от случайной искры воспламенились и хлопнули пары бензина в хранилище, однако возгорания не последовало. Что касается пострадавших, то их сначала отвезли на берег на самолете-амфибии, а дальше — в больницу.

Ранее, в ночь на 24 августа, средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от Курской АЭС. При детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Блок № 3 был разгружен на 50%, на территории объекта и рядом с ним уровень радиации — в пределах нормы. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн указал, что удары ВСУ по Курской АЭС создают угрозу ядерной безопасности и переходят все границы международных конвенций.

