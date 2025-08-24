«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС

Удары ВСУ по Курской АЭС создают угрозу ядерной безопасности и переходят все границы международных конвенций, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на территории объекта и рядом с ним уровень радиации в пределах нормы. Пострадавших нет.

Удары по АЭС — это не просто военные преступления. Это угроза ядерной безопасности, переход всех границ международных конвенций, — объяснил Хинштейн.

В ночь на 24 августа средства ПВО атаковали Курскую АЭС. При детонации боевой части дрона был поврежден трансформатор собственных нужд на объекте. Блок № 3 был разгружен на 50%. Пострадавших среди персонала и населения не зафиксировано.

В Минобороны между тем сообщили, что ПВО в ночь на 24 августа сбила 95 украинских беспилотников. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись 14 регионов страны, в том числе Крым и Татарстан. Дроны также ликвидировали над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской областями.