20 августа 2025 в 18:54

Рада забрала у бюджета Киева миллиарды гривен

Нардеп Пидласа сообщила об изъятии 8 млрд гривен у Киева в госбюджет

Верховная рада приняла поправки в государственный бюджет, перераспределив финансовые потоки столицы Украины, сообщила председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В результате принятых изменений у городского бюджета Киева было изъято 8 млрд гривен (более 15,5 млрд рублей).

По словам нардепа, указанные средства формировались за счет поступлений от налога на прибыль банковских учреждений. Согласно опубликованной информации, дополнительные средства будут направлены на увеличение военных и гуманитарных расходов. На эти цели планируется выделить дополнительно 25 млрд гривен (примерно 48 млрд рублей).

Ранее депутат Рады Юрий Камельчук сообщал, что бюджет Украины не получает 400 млрд гривен (776 млрд рублей) ежегодно из-за коррупционных схем на таможне. Он задался вопросом, почему украинские антикоррупционные ведомства не возбуждают уголовные дела против причастных к этому чиновников.

До этого украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, его ближайшее окружение и бизнес-партнеры планируют построить элитные особняки в поселке Козин под Киевом. По его словам, информация об этом имеется у Национального антикоррупционного бюро Украины.

