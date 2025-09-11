Появилась новая информация о задержании стрелявшего в Кирка NBC: стрелявшего в Кирка не задержали

Подозреваемый в покушении на консервативного деятеля и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка не был задержан правоохранителями, сообщил представитель американского университета штата Юта телеканалу NBC News. Там уточнили, что информация о том, что мужчину взяли под стражу, является ложной.

Как писали журналисты, в Кирка мог выстрелить член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон, это предварительная информация. При этом что могло стать мотивом нападавшего, не уточняется. Стрелявшего задержали правоохранители, он взят под стражу.

Чарли Кирк, влиятельный праворадикальный активист, сторонник президента США Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), получил огнестрельное ранение во время выступления в штате Юта. Мероприятие проходило в местном университете.

Тем временем в Сети появились кадры покушения. Мужчине выстрелили в шею во время сессии вопросов и ответов со студентами, его унесла охрана, а среди зрителей началась паника. Студентов экстренно эвакуировали.