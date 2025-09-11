Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 00:20

Общественники призвали делать скидки бойцам СВО при оплате дорожных штрафов

Глава «ВР» Резяпов призвал делать скидку в 50% при оплате ПДД-штрафов бойцам СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участникам СВО следует сделать скидку в размере 50% на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, данная мера не будет освобождать от ответственности, однако станет актом проявления уважения к бойцам.

Считаем справедливым установить для участников специальной военной операции право на 50-процентную скидку при оплате штрафов за нарушение ПДД. Это не освобождение от ответственности, а проявление уважения к людям, которые рисковали своей жизнью ради безопасности страны. Скидка позволит снизить нагрузку на ветеранов и их семьи. Мы будем просить внесения соответствующих изменений в законодательство. Предложение направлено в Государственную думу Российской Федерации и администрацию президента России, — сказал Резяпов.

Ранее Резяпов выступил с инициативой повышения ежемесячных выплат для участников спецоперации, служащих по контракту и на добровольческой основе. Он предложил увеличить сумму до 300 тысяч рублей, не учитывая дополнительных выплат и надбавок.

