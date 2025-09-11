Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 01:20

Психолог назвал главную ошибку женщин, мешающую им выйти замуж

Психолог Кононов: женщины должны прямо говорить партнеру о желании выйти замуж

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщины должны прямо говорить партнеру о желании создать семью, заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его мнению, отсутствие инициативы становится главной ошибкой в поведении женщины.

Главная ошибка заключается в том, что женщина, проживая вместе с мужчиной, прямо не говорит ему о своем желании выйти замуж. При этом ее поведение соответствует поведению жены, то есть она готовит, убирает, обеспечивает уют и порядок в квартире, ведет с мужчиной интимную жизнь. Если в такой ситуации женщина не заявляет о том, что она хочет замуж, мужчина делает вывод, что женщину и без замужества все устраивает, а значит, делать предложение не нужно, — отметил Кононов.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что целенаправленный выбор непривлекательных возлюбленных — шрекинг — объясняется неуверенностью и нарциссизмом. По ее словам, командовать «страшненькими» хотят только закомплексованные мужчины.

семья
Россия
отношения
женщины
мужчины
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
