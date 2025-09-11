Психолог назвал главную ошибку женщин, мешающую им выйти замуж

Женщины должны прямо говорить партнеру о желании создать семью, заявил NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его мнению, отсутствие инициативы становится главной ошибкой в поведении женщины.

Главная ошибка заключается в том, что женщина, проживая вместе с мужчиной, прямо не говорит ему о своем желании выйти замуж. При этом ее поведение соответствует поведению жены, то есть она готовит, убирает, обеспечивает уют и порядок в квартире, ведет с мужчиной интимную жизнь. Если в такой ситуации женщина не заявляет о том, что она хочет замуж, мужчина делает вывод, что женщину и без замужества все устраивает, а значит, делать предложение не нужно, — отметил Кононов.