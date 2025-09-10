Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:47

Ученые забили тревогу из-за одного неочевидного фактора, убивающего сперму

CellMet: ультра-обработанные продукты негативно влияют на качество спермы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Копенгагенского университета установили, что ультра-обработанные продукты (УОП) негативно влияют на мужское здоровье: способствуют ожирению, нарушают гормоны и снижают качество спермы, передает журнал Cell Metabolism (CellMet). Эксперты отмечают, что опасность связана не только с калорийностью или составом, а с самим процессом промышленной переработки.

Даже у здоровых мужчин ультра-обработанная еда быстро нарушает работу организма, — говорится в сообщении.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова отметила, что некоторые вещества, такие как цинк, могут для мужчин увеличить вероятность зачатия ребенка. Этот минерал, содержащийся в мясе и морепродуктах, участвует в выработке тестостерона. Кроме того, полезен витамин D для тех, кто планирует стать отцом.

Кроме того, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН и профессор Виктор Радзинский отметил, что с увеличением числа кесаревых сечений у женщины снижается вероятность естественных родов. Он пояснил, что при прохождении плода через естественные родовые пути ребенок «тренируется» к жизни вне утробы матери.

сперматозоиды
продукты
мужчины
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
Называл жену Аркадием: глумливого трансгендера нашли расчлененным в Неве
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.