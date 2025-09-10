Ученые забили тревогу из-за одного неочевидного фактора, убивающего сперму

Ученые из Копенгагенского университета установили, что ультра-обработанные продукты (УОП) негативно влияют на мужское здоровье: способствуют ожирению, нарушают гормоны и снижают качество спермы, передает журнал Cell Metabolism (CellMet). Эксперты отмечают, что опасность связана не только с калорийностью или составом, а с самим процессом промышленной переработки.

Даже у здоровых мужчин ультра-обработанная еда быстро нарушает работу организма, — говорится в сообщении.

Ранее врач-диетолог Елена Хохлова отметила, что некоторые вещества, такие как цинк, могут для мужчин увеличить вероятность зачатия ребенка. Этот минерал, содержащийся в мясе и морепродуктах, участвует в выработке тестостерона. Кроме того, полезен витамин D для тех, кто планирует стать отцом.

Кроме того, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН и профессор Виктор Радзинский отметил, что с увеличением числа кесаревых сечений у женщины снижается вероятность естественных родов. Он пояснил, что при прохождении плода через естественные родовые пути ребенок «тренируется» к жизни вне утробы матери.