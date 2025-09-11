Потеряла память, встретила Плющенко: как живет фигуристка из Мариуполя

Юной фигуристке Валерии Зеленько 11 лет. Три года назад она вместе с матерью бежала из Мариуполя в Белгород. Девочка ничего не помнит о перенесенных трудностях. Недавно ей выпал шанс встретиться с кумиром — фигуристом Евгением Плющенко. Трогательная история маленькой спортсменки — в материале NEWS.ru.

Почему юная фигуристка не помнит жизнь в Мариуполе

11-летняя Лера почти ничего не помнит о своей жизни до восьми лет — до переезда в Белгород. 28 февраля 2022 года они вместе с матерью спустились в подвал, спасаясь от бомбежек, провели там около 20 дней, а затем пешком отправились в Ростов-на-Дону.

«Она создает себе картинку на основе того, что я рассказываю. Я наполняю ее память тем, что помню сама: как звали учителей и одноклассников, кто на этом фото, а кто — на том. <…> Это какое-то последствие стресса. Она себя таким образом защищает», — говорит мать девочки Ирина Рябова.

По словам женщины, они неоднократно обращались к психиатрам, но специалисты утверждают, что у ребенка нет никаких отклонений. «У вас нормальный жизнерадостный ребенок», — цитирует Ирина врачей.

«Осколок снаряда пробил мне камеру. Это могла быть моя спина»

В 2022 году семья Зеленько направилась пешком в Ростовскую область, по пути их встретили российские солдаты, которые довезли до пункта временного размещения (ПВР). «Путь, который на машине можно было проехать за 15 минут, мы шли почти день», — вспоминает Рябова.

Мариуполь, 2022 год Фото: Maximilian Clarke/Keystone Press Agency.Global Look Press

Ирина и Лера сменили несколько мест проживания: сначала разместились в ПВР в школе, затем — в Доме культуры. «Это обычные школьные столы, стулья, пол. Это куча людей, некоторые из которых, откровенного говоря, пахнут не очень, выглядят неопрятно», — объясняет женщина.

В Белгороде мать и дочь сначала поселились у родного дяди Ирины, брата ее отца. Позже Рябова сняла квартиру. По ее словам, чтобы выжить, приходилось подрабатывать, в том числе и уборщицей. В Мариуполе Ирина была успешным фотографом.

«Когда мы выходили из Мариуполя, случился обстрел. У меня с собой был портфель с камерой и объективом. Я сначала не поняла, что произошло: мы упали, прикрывались. А потом, уже в Белгороде, я залезла в рюкзак и порезалась… Достала фотоаппарат и увидела, что осколок снаряда пробил мне камеру и объектив. Если бы не они — это была бы моя спина», — вспоминает собеседница NEWS.ru.

В свободное время Рябова в качестве волонтера приходила в местное отделение Российского Красного Креста, собирала гуманитарную помощь, помогала, чем могла. Где-то через два года ей предложили устроиться туда официально.

Когда фигуристка из Мариуполя впервые встала на коньки

Зеленько начала заниматься фигурным катанием в шесть лет, когда в Мариуполе открылась первая ледовая школа. По словам Ирины, Лере нравилось кататься на коньках. «С детства у нас на Драмтеатре заливали лед. Я тогда поставила ее на коньки, ей было где-то два года. И она сразу начала ездить. При этом я совсем не умею кататься. Каждый год я ее туда возила», — вспоминает Ирина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2020 года Лера стала заниматься в секции. Она выступала на соревнованиях и даже занимала призовые места. После переезда в Белгород из-за стресса Ирине было трудно сразу сориентироваться: она практически не вставала с кровати. Поэтому дедушка Леры занялся поисками секции по фигурному катанию.

«Мой папа пошел на каток, встретил главного тренера Светлану Михайлову и спросил, можно ли показать девочку. На следующий день я сама приехала с дочкой, ее посмотрели и говорят: „Да, давайте будем заниматься“», — говорит собеседница NEWS.ru.

По ее словам, фигурное катание в Мариуполе и Белгороде — это «небо и земля». По ее словам, тренировки в РФ проходят бесплатно, а на Украине им приходилось отдавать 800 гривен за 12 занятий.

Как фигуристка из Мариуполя познакомилась с Плющенко

В конце лета 2025-го исполнилась мечта Леры: она встретилась со своим кумиром — двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Это событие оказалось неожиданным для семьи. Все началось с обыденного разговора Ирины с коллегами.

«Я приезжала в командировку в Москву. У меня был с собой портфель Леры. Коллеги из центрального аппарата РКК сказали: „Какой у тебя прикольный чемодан“. Завязался разговор. Они поинтересовались, кто у дочки любимый спортсмен или спортсменка. Я говорю: „Моя обожает Плющенко“. И все, мы про этот разговор забыли», — говорит Ирина.

Евгений Плющенко, Валерия Зеленько Фото: Из личного архива

Через какое-то время ей позвонили из московского офиса Красного Креста и спросили, не хотела бы Лера встретиться со знаменитым фигуристом. «Я говорю: „Конечно!“» — вспоминает Рябова.

27 августа в Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в Москве Лера познакомилась со своим кумиром. Они работали на льду целый час: Плющенко показал девочке новые упражнения. Лера получила в подарок спортивный мерч. По словам матери, чемпион вел себя просто и открыто.

«Ее главной мечтой была встреча и тренировка со мной. И я рад, что у нас получилось осуществить эту мечту, ведь главное, чтобы в твоем юном сердце всегда жила любовь и вера в себя», — позже написал в своем Telegram-канале Плющенко.

Лера до сих пор находится под впечатлением от встречи, отмечает ее мать. По словам женщины, это событие подстегнуло дочь еще больше стараться на тренировках.

«У нее восторг был. Особенно, когда одна из мам подошла к ней и сказала: „Я видела тебя на странице у Плющенко“. Она мне позвонила и говорит: „Мама, прикинь, меня видели у Плющенко в профиле“», — говорит Рябова.

По словам Ирины, Лера занимается изо всех сил и стремится стать профессиональной спортсменкой. «Она хочет быть и фигуристкой, и тренером», — говорит Рябова.

Валерия Зеленько, Евгений Плющенко Фото: Из личного архива

По словам матери Леры, пока что финансовая ситуация в семье не позволяет тратить деньги на фигурное катание. «Я реально смотрю на вещи. При аренде квартиры в 20 тысяч рублей и зарплате в 36 тысяч я сейчас не могу позволить ей что-то большее. Нужны же еще дополнительные занятия. Моя мама, конечно, бьется изо всех сил. Будем бороться», — объясняет собеседница NEWS.ru.

