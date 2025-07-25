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25 июля 2025 в 08:11

ПВР в Тынде начал принимать родственников погибших при крушении Ан-24

Фото: Данило Бирюков/РИА Новости

Пункт временного размещения на базе спортивной школы в Тынде Амурской области начал принимать людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городской администрации. В ПВР размещают родных погибших при крушении самолета Ан-24.

Для прибывших в город родственников пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе, организован пункт временного размещения. Он уже работает, люди размещаются, сотрудники МЧС и родные тоже, – отметил собеседник агентства.

Утром 24 июля наземные службы потеряли связь с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тынды. По данным СМИ, судно ушло на второй круг и пропало с радаров.

На борту самолета находились 49 человек. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди них пятеро детей. По данным СК России, выживших нет. Воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. По предварительной версии, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

Тында
Ан-24
Амурская область
авиакатастрофы
крушения самолета
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