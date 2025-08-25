Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Задержан четвертый фигурант по делу об убийстве футболиста Ерошевича

Правоохранители задержали четвертого причастного к избиению футболиста Ерошевича

Правоохранительные органы задержали четвертого фигуранта дела по факту избиения 20-летнего футболиста Арсения Ерошевича в Щелково, передает Telegram-канал Прокуратуры Московской области. В результате полученных травм юноша скончался в больнице.

Подозреваемого заключили под стражу до 17 октября 2025 года. Ему вменяют статью о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерть по неосторожности. Отмечается, что 32-летний мужчина не признал вину.

Ранее стало известно о смерти Ерошевича. Спортсмен был в коме. До этого его избили мигранты в подмосковном Щелково. В «Русской общине» сообщили, что сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу пришли товарищи.

До этого юрист Михаил Салкин заявлял, что подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы — столько дают за причинение вреда, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Отмечается, что у погибшего юноши были диагностированы множественные переломы, разрыв гортани, открытый перелом черепа и гематома головного мозга.

