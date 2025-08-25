Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:18

Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике

Алекс Лесли признался, что пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике

Арсен Маркарян Арсен Маркарян Фото: Социальные сети

Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье при попытке бегства, когда он прятался в багажнике автомобиля под надувной лодкой. Секс-гуру Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что машина и лодка принадлежали ему, он пытался помочь другу скрыться из России после угрозы уголовного преследования.

Поэтому я взял его, свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге — она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили ФСБшники <…> Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. Вообще не интересен — так они сказали. А Маркаряна почему-то арестовали. Не знаю, почему именно его, — сказал Лесли.

Он назвал Маркаряна давним учеником, который прочитал его книги в 16 лет и очень впечатлился ими. Когда блогером заинтересовалась директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, они подумали, что «это сигнал» к побегу.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Его заподозрили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, блогер призывал россиян к диверсиям с помощью БПЛА.

блогеры
коучи
Алекс Лесли
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог рассказал об опасности «зеленого ногтя»
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3000 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.