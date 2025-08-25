Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике Алекс Лесли признался, что пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике

Блогера Арсена Маркаряна задержали в Подмосковье при попытке бегства, когда он прятался в багажнике автомобиля под надувной лодкой. Секс-гуру Алекс Лесли в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что машина и лодка принадлежали ему, он пытался помочь другу скрыться из России после угрозы уголовного преследования.

Поэтому я взял его, свой автомобиль. У меня есть лодка, которую используют для того, чтобы стартовать на кайтсерфинге — она закрыла Арсена в багажнике, и я его вывозил. Нас остановили ФСБшники <…> Нас отслеживала ФСБ. Они мне сказали, что я им вообще не интересен. Вообще не интересен — так они сказали. А Маркаряна почему-то арестовали. Не знаю, почему именно его, — сказал Лесли.

Он назвал Маркаряна давним учеником, который прочитал его книги в 16 лет и очень впечатлился ими. Когда блогером заинтересовалась директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, они подумали, что «это сигнал» к побегу.

Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Его заподозрили в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии следствия, блогер призывал россиян к диверсиям с помощью БПЛА.