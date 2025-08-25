Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги Муж в коме дожил до годовщины свадьбы и умер спустя несколько часов

Муж в коме исполнил последнее желание жены, которая просила его дожить до десятой годовщины свадьбы, передает aif.ru. Супруги расписались 20 августа, а на следующий день его не стало.

Кирилл и Лилия Гребенниковы из Казани собирались отметить десятую годовщину свадьбы. Супруги мечтали о путешествии, рассматривали разные варианты отдыха, но праздник обернулся трагедией. За несколько дней до даты Кирилл внезапно почувствовал сильные боли и оказался в больнице.

Первоначальный диагноз — холецистит, однако вскоре его состояние резко ухудшилось, отказали почки. Мужчину подключили к гемодиализу, а затем погрузили его в медикаментозный сон. Попытка вывести его из этого состояния закончилась комой.

Лилия проводила возле мужа все возможное время. Она просила врачей дать ему шанс дожить до 20 августа — дня их свадьбы. Девушка разговаривала с Кириллом, вспоминала семейные моменты и надеялась, что он хотя бы слышит ее. 19 августа он уже не реагировал на окружающих, но сердце продолжало биться.

20 августа Кирилл все еще был жив. Лилия поблагодарила его за то, что он выдержал и дожил до этой даты. Ночью наступило ухудшение. В 00:30 его сердце остановилось. По словам жены, муж исполнил ее последнюю просьбу: продержался до годовщины.

Лилия старается пережить потерю, учится на психолога, чтобы помогать другим людям справляться с болью. В ее доме бережно хранятся свадебный букет и бокалы.

