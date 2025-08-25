Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 16:20

Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги

Муж в коме дожил до годовщины свадьбы и умер спустя несколько часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Муж в коме исполнил последнее желание жены, которая просила его дожить до десятой годовщины свадьбы, передает aif.ru. Супруги расписались 20 августа, а на следующий день его не стало.

Кирилл и Лилия Гребенниковы из Казани собирались отметить десятую годовщину свадьбы. Супруги мечтали о путешествии, рассматривали разные варианты отдыха, но праздник обернулся трагедией. За несколько дней до даты Кирилл внезапно почувствовал сильные боли и оказался в больнице.

Первоначальный диагноз — холецистит, однако вскоре его состояние резко ухудшилось, отказали почки. Мужчину подключили к гемодиализу, а затем погрузили его в медикаментозный сон. Попытка вывести его из этого состояния закончилась комой.

Лилия проводила возле мужа все возможное время. Она просила врачей дать ему шанс дожить до 20 августа — дня их свадьбы. Девушка разговаривала с Кириллом, вспоминала семейные моменты и надеялась, что он хотя бы слышит ее. 19 августа он уже не реагировал на окружающих, но сердце продолжало биться.

20 августа Кирилл все еще был жив. Лилия поблагодарила его за то, что он выдержал и дожил до этой даты. Ночью наступило ухудшение. В 00:30 его сердце остановилось. По словам жены, муж исполнил ее последнюю просьбу: продержался до годовщины.

Лилия старается пережить потерю, учится на психолога, чтобы помогать другим людям справляться с болью. В ее доме бережно хранятся свадебный букет и бокалы.

Ранее стало известно, что состояние российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме почти семь месяцев, улучшилось. По данным источников, врачи фиксируют уменьшение отека мозга. Медики допускают возможность постепенного вывода пациента из комы.

кома
супруги
смерти
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Что для тебя комфорт?»
«Сдал цепочку с крестиком»: что известно о пропавшем в Босфоре пловце из РФ
«Не всегда просто»: врач раскрыл секрет лечения недержания
Женщина спасла мужа от внезапно напавшего крокодила
Военный аналитик оценил развитие военных БПЛА России
Российский аналог SpaceX объявили банкротом
Экипаж трофейного БТР М113 ответил на обвинения в «фейковом видео»
Умер известный бразильский Ягуар
Певец Чумаков назвал недостаток современных мужчин
Женщина спустила целое состояние в попытках спасти брак при помощи филлеров
Трамп продаст ВСУ 3500 ракет, достающих до Тулы: куда РФ ударит в ответ
Эпидемиолог дал рекомендации для профилактики дирофиляриоза
Неисправный туалет мог погубить Boeing с тремя сотнями пассажиров
Европе предрекли печальный сценарий с топливом в случае войны
Космический корабль Dragon прибыл на МКС
«На пузе приползут»: в ГД высказались о восстановлении отношений с Западом
Три российские области подверглись новой атаке ВСУ
Балашихинский отравитель хотел от своей жертвы детей
Находящийся в коме муж выполнил последнее желание супруги
Стало известно, кто пытался вывезти Маркаряна из России в багажнике
Дальше
Самое популярное
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.