Массированные удары по местам сосредоточения американских наемников на Украине могут заставить США пересмотреть свою стратегию участия в конфликте и прекратить оказание помощи украинской армии, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Также он отметил необходимость усилить атаки на энергетическую инфраструктуру противника.

Нужно смотреть, мы не делаем поспешных выводов, как это делают в Европе и США. Мы не будем ни в каком варианте отвечать ни по детям, ни по мирным — это исключено. А вот массированные удары по энергетической инфраструктуре, по войскам, по тем районам, где находятся наемники, в том числе американские. Нужно наносить удары еще более чувствительные. Может быть, тогда поймут, когда гробы поедут в США, Великобританию и прочие западные страны. Вот тогда что-то у них может щелкнуть в голове. Хотя я тоже в этом сомневаюсь. Мы уже достаточно людей отправили у противника из этих недружественных нам стран, — объяснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины на территорию России не обходятся без помощи американских военных. Он допустил, что президент США Дональд Трамп осведомлен об этих действиях.

Есть все-таки доказательства: наводятся удары с помощью действующих военнослужащих, которые находятся в отпусках или якобы находятся на Украине, или якобы уволены из вооруженных сил недружественных западных стран. И потом они приезжают на Украину и наводят многие системы, потому что украинские специалисты не готовы это сделать. Я думаю, без Трампа не обошлось. Нобелевская премия мира сильно отодвинута его собственными руками. Я не знаю, может быть, он уже выбрал свою сторону — явно не нашу. Будем задавать вопросы, как мы это всегда делали. Все, хватит уже отвечать. Наотвечались. Теперь мы им экзамен устроим. Пусть они попробуют ответить на вопросы этого экзамена, — пояснил Колесник.

Депутат добавил, что Трамп, вероятно, дал разрешение на удары по энергетической инфраструктуре в глубине территории России. При этом он отметил, что ВСУ атакуют и мирные объекты, в том числе детские лагеря и медицинские учреждения.

Ранее издание Financial Times (FT) заявило, что США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Киев и Вашингтон «скоординированными усилиями» якобы пытаются добиться от Москвы переговоров, уточнили журналисты со ссылкой официальных лиц США и Украины.