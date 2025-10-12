Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:17

«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России

Депутат Колесник призвал наносить мощные удары по наемникам из США на Украине

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Массированные удары по местам сосредоточения американских наемников на Украине могут заставить США пересмотреть свою стратегию участия в конфликте и прекратить оказание помощи украинской армии, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Также он отметил необходимость усилить атаки на энергетическую инфраструктуру противника.

Нужно смотреть, мы не делаем поспешных выводов, как это делают в Европе и США. Мы не будем ни в каком варианте отвечать ни по детям, ни по мирным — это исключено. А вот массированные удары по энергетической инфраструктуре, по войскам, по тем районам, где находятся наемники, в том числе американские. Нужно наносить удары еще более чувствительные. Может быть, тогда поймут, когда гробы поедут в США, Великобританию и прочие западные страны. Вот тогда что-то у них может щелкнуть в голове. Хотя я тоже в этом сомневаюсь. Мы уже достаточно людей отправили у противника из этих недружественных нам стран, — объяснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что атаки Вооруженных сил Украины на территорию России не обходятся без помощи американских военных. Он допустил, что президент США Дональд Трамп осведомлен об этих действиях.

Есть все-таки доказательства: наводятся удары с помощью действующих военнослужащих, которые находятся в отпусках или якобы находятся на Украине, или якобы уволены из вооруженных сил недружественных западных стран. И потом они приезжают на Украину и наводят многие системы, потому что украинские специалисты не готовы это сделать. Я думаю, без Трампа не обошлось. Нобелевская премия мира сильно отодвинута его собственными руками. Я не знаю, может быть, он уже выбрал свою сторону — явно не нашу. Будем задавать вопросы, как мы это всегда делали. Все, хватит уже отвечать. Наотвечались. Теперь мы им экзамен устроим. Пусть они попробуют ответить на вопросы этого экзамена, — пояснил Колесник.

Депутат добавил, что Трамп, вероятно, дал разрешение на удары по энергетической инфраструктуре в глубине территории России. При этом он отметил, что ВСУ атакуют и мирные объекты, в том числе детские лагеря и медицинские учреждения.

Ранее издание Financial Times (FT) заявило, что США на протяжении нескольких месяцев помогают Украине наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Киев и Вашингтон «скоординированными усилиями» якобы пытаются добиться от Москвы переговоров, уточнили журналисты со ссылкой официальных лиц США и Украины.

Россия
США
Украина
СВО
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи борются за жизнь попавшего под удар ВСУ россиянина
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.