Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю

Младшего брата короля Карла III принца Эндрю используют как «козла отпущения» для отвлечения внимания от проблем в монархии, пишет RadarOnline. Что это значит и какие еще новости о королевской семье известны сегодня, 12 октября?

Как Карл III использует Эндрю

Возобновление внимания к Эндрю произошло после выхода в свет новой нашумевшей биографии Эндрю Лоуни под названием «Взлет и падение дома Йорков», в которой подробно описываются финансовые операции принца, его прочные связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и то, как он продолжает обеспечивать себе роскошный образ жизни.

Хотя эти разоблачения вновь разожгли общественный гнев по отношению к опальной королевской особе, придворные, как говорят, видят в этом и пользу — скандалы вокруг Эндрю помогают отвлечь внимание от текущих вопросов о финансах королевской семьи и растущем богатстве короля Карла и принца Уильяма за счет Ланкастерского и Корнуольского герцогств.

«Кажется, все складывается удачно: всякий раз, когда появляется неловкий заголовок о королевских финансах или богатстве короля, обязательно всплывает что-то об Эндрю. Он стал для семьи привычным козлом отпущения, тем, кого можно спокойно критиковать, и это отвлекает внимание от всех остальных», — сказал инсайдер из дворца.

Эндрю, который в 2019 году отказался от королевских обязанностей после своего скандального интервью о дружбе с Эпштейном, сейчас ведет преимущественно уединенный образ жизни в королевской ложе в Виндзоре. Несмотря на потерю официальных должностей и воинских званий, он сохранил свой роскошный дом — особняк на 30 комнат, годовые расходы на содержание которого оцениваются в $350 тысяч, — и продолжает путешествовать на частном самолете.

В биографии Лоуни утверждается, что он также получает финансовую поддержку из «неустановленных источников», включая предполагаемых благотворителей в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Он — позор, от которого они (королевская семья. — NEWS.ru) не могут избавиться, но он также полезен. Общественное возмущение, направленное на Эндрю, снимает напряжение с остальных членов семьи. По сравнению с ним все остальные выглядят добродетельными», — сообщил источник.

Принц Эндрю и Карл III Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Из-за чего Уильям злится на жену и отца

По информации RadarOnline, принц Уильям был «потрясен» решением Карла III предпринять шаги для восстановления отношений с принцем Гарри, с которым тот встретился в сентябре впервые за 19 месяцев.

Источники отмечают, что Уильям в ярости из-за возможности возвращения Гарри и его жены Меган Маркл в семью после пяти лет перепалок и драм, а его супруга Кейт Миддлтон не только открыта для этой идеи, но и поддерживает примирение.

«Уильям недоволен тем, что его отец позволяет Гарри вернуться в лоно семьи. И одна из вещей, которая его больше всего раздражает, это то, что Кейт так настойчиво добивается отсрочки „приговора“ для Гарри. Уильям с самого начала дал понять, что он этого не поддерживает, и продолжающееся общение Кейт и Гарри его совершенно не устраивало», — пояснил инсайдер.

