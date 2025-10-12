Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:05

Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю

Фото: Pool / i-Images/Global Look Press

Младшего брата короля Карла III принца Эндрю используют как «козла отпущения» для отвлечения внимания от проблем в монархии, пишет RadarOnline. Что это значит и какие еще новости о королевской семье известны сегодня, 12 октября?

Как Карл III использует Эндрю

Возобновление внимания к Эндрю произошло после выхода в свет новой нашумевшей биографии Эндрю Лоуни под названием «Взлет и падение дома Йорков», в которой подробно описываются финансовые операции принца, его прочные связи с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном и то, как он продолжает обеспечивать себе роскошный образ жизни.

Хотя эти разоблачения вновь разожгли общественный гнев по отношению к опальной королевской особе, придворные, как говорят, видят в этом и пользу — скандалы вокруг Эндрю помогают отвлечь внимание от текущих вопросов о финансах королевской семьи и растущем богатстве короля Карла и принца Уильяма за счет Ланкастерского и Корнуольского герцогств.

«Кажется, все складывается удачно: всякий раз, когда появляется неловкий заголовок о королевских финансах или богатстве короля, обязательно всплывает что-то об Эндрю. Он стал для семьи привычным козлом отпущения, тем, кого можно спокойно критиковать, и это отвлекает внимание от всех остальных», — сказал инсайдер из дворца.

Эндрю, который в 2019 году отказался от королевских обязанностей после своего скандального интервью о дружбе с Эпштейном, сейчас ведет преимущественно уединенный образ жизни в королевской ложе в Виндзоре. Несмотря на потерю официальных должностей и воинских званий, он сохранил свой роскошный дом — особняк на 30 комнат, годовые расходы на содержание которого оцениваются в $350 тысяч, — и продолжает путешествовать на частном самолете.

В биографии Лоуни утверждается, что он также получает финансовую поддержку из «неустановленных источников», включая предполагаемых благотворителей в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Он — позор, от которого они (королевская семья. — NEWS.ru) не могут избавиться, но он также полезен. Общественное возмущение, направленное на Эндрю, снимает напряжение с остальных членов семьи. По сравнению с ним все остальные выглядят добродетельными», — сообщил источник.

Принц Эндрю и Карл III Принц Эндрю и Карл III Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

Из-за чего Уильям злится на жену и отца

По информации RadarOnline, принц Уильям был «потрясен» решением Карла III предпринять шаги для восстановления отношений с принцем Гарри, с которым тот встретился в сентябре впервые за 19 месяцев.

Источники отмечают, что Уильям в ярости из-за возможности возвращения Гарри и его жены Меган Маркл в семью после пяти лет перепалок и драм, а его супруга Кейт Миддлтон не только открыта для этой идеи, но и поддерживает примирение.

«Уильям недоволен тем, что его отец позволяет Гарри вернуться в лоно семьи. И одна из вещей, которая его больше всего раздражает, это то, что Кейт так настойчиво добивается отсрочки „приговора“ для Гарри. Уильям с самого начала дал понять, что он этого не поддерживает, и продолжающееся общение Кейт и Гарри его совершенно не устраивало», — пояснил инсайдер.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

королевская семья
новости
принц Уильям
Карл III
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине
Как выбрать перфоратор для дома: на что смотреть кроме мощности
Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского
Песков напомнил о возможном создании «грязной бомбы» на Украине
Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
Как очистить микроволновку от жира: эффективные способы
Силы ПВО за сутки уничтожили более 70 БПЛА и одну ракету
На Украине начали отбирать Leopard и Bradley у ВСУ
В Минобороны России раскрыли подробности ударов по военным целям на Украине
«Когда гробы поедут»: депутат об участии США в ударах по России
В России доработают проект о примирении супругов при разводе
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ на фронте
В европейской стране столкнулись с острой нехваткой мест в тюрьмах
Королевская семья Британии: новости, как Карл III использует принца Эндрю
Раскрыто, как США будут бороться с Китаем в сфере редкоземельных металлов
Песков сообщил о готовности РФ к мирному урегулированию ситуации на Украине
Нобелевский комитет раскрыл причину утечки данных о лауреатах
В МВД предупредили о новом шпионском приложении ClayRat
Доллар ждет крах? Курсы валют сегодня, 12 октября, что с евро и юанем
Важнейший узел газодобычи спалили у Диканьки: удары по Украине 12 октября
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.