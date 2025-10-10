Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 09:53

«Истязает меня»: мужчина пришел в ужас от «превратившейся» в змею супруги

В Индии мужчина пожаловался на жену, которая периодически превращается в змею

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Уттар-Прадеш в Индии по имени Мерадж пожаловался местным властям на свою жену, которая якобы пытается его извести, сообщает NDTV. Мужчина обратился к чиновникам в Самадхан Дивас — день, предназначенный для приема жалоб населения.

Обычно люди сообщают о проблемах с дорогами, электроснабжением или продовольственными карточками. Однако Мерадж рассказал, что его жена ночью «превращается в ядовитую змею, преследует его и пытается ужалить». По словам индийца, женщина неоднократно нападала на него во сне и его спасало лишь своевременное пробуждение.

Моя жена морально истязает меня и может убить в любую ночь, пока я сплю, — пожаловался мужчина.

Однажды жене все же удалось укусить его. Полиция штата начала расследование. При этом правоохранители не стали исключать, что имеют дело с психологическим насилием.

Ранее взбесившаяся жительница Южно-Сахалинска в пылу ссоры убила своего сожителя, вонзив нож ему в пах. По данным следствия, между 28-летней женщиной и ее 27-летним гражданским мужем произошел бытовой конфликт. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Индия
змеи
ссоры
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Президент Таджикистана дал старт новому саммиту СНГ
У клуба РПЛ сменился главный тренер
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.