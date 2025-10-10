«Истязает меня»: мужчина пришел в ужас от «превратившейся» в змею супруги В Индии мужчина пожаловался на жену, которая периодически превращается в змею

Житель штата Уттар-Прадеш в Индии по имени Мерадж пожаловался местным властям на свою жену, которая якобы пытается его извести, сообщает NDTV. Мужчина обратился к чиновникам в Самадхан Дивас — день, предназначенный для приема жалоб населения.

Обычно люди сообщают о проблемах с дорогами, электроснабжением или продовольственными карточками. Однако Мерадж рассказал, что его жена ночью «превращается в ядовитую змею, преследует его и пытается ужалить». По словам индийца, женщина неоднократно нападала на него во сне и его спасало лишь своевременное пробуждение.

Моя жена морально истязает меня и может убить в любую ночь, пока я сплю, — пожаловался мужчина.

Однажды жене все же удалось укусить его. Полиция штата начала расследование. При этом правоохранители не стали исключать, что имеют дело с психологическим насилием.

Ранее взбесившаяся жительница Южно-Сахалинска в пылу ссоры убила своего сожителя, вонзив нож ему в пах. По данным следствия, между 28-летней женщиной и ее 27-летним гражданским мужем произошел бытовой конфликт. От полученного ранения мужчина скончался на месте.