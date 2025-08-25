Обалденные кабачковые пампушки с чесноком! Подаем с супом и просто так!

Пампушки из кабачков — воздушные булочки с чесночным ароматом. Если вы ищете рецепт необычной, но невероятно вкусной выпечки, которая покорит всю семью, эти кабачковые пампушки станут настоящим открытием! Они сочетают в себе нежность кабачков, аромат обжаренного лука и пикантность чесночной обмазки. Эти воздушные булочки хороши как к борщу, так и в качестве самостоятельной закуски — дети их обожают даже больше, чем печенье!

Натрите на крупной терке 600 граммов очищенных кабачков. Добавьте 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и влейте 100 миллилитров теплого молока или сыворотки. Перемешайте и оставьте на 5 минут. Затем добавьте 1 яйцо и 7 граммов сухих дрожжей, снова перемешайте.

На сковороде разогрейте 80 миллилитров растительного масла и обжарьте 100 граммов мелко нарезанного лука до золотистого цвета. Добавьте лук вместе с маслом к кабачковой массе. Постепенно введите 500 граммов просеянной муки, замешивая тесто консистенции густой сметаны. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30–40 минут до подъема.

Сформуйте из теста небольшие булочки, выкладывая их столовой ложкой на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 градусах 20–25 минут до румяности. Для соуса смешайте 3 измельченных зубчика чеснока, 3 столовые ложки растительного масла и 1 столовую ложку лимонного сока. Горячие пампушки обильно смажьте чесночным соусом. Подавайте сразу же — они особенно хороши теплыми!

