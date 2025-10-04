Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 14:30

Овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком

Обалденная овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком! Сочная лепёшка с хрустящей корочкой, где нежность картофеля сочетается со свежестью цукини и душистыми травами. Идеальное блюдо для завтрака или лёгкого ужина!

Ингредиенты

  • Картофель — 6 шт.
  • Кабачок или цукини — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лук зелёный — 1 пучок
  • Сыр Чеддер — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Мука — 100 г
  • Масло оливковое — 5 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Мята сушёная — 1 ч. л.
  • Паприка — 1/2 ч. л.
  • Петрушка — 1/2 пучка
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Картофель и кабачок натрите на крупной тёрке, отожмите сок. Лук измельчите, зелень порубите. Смешайте овощи с яйцами, мукой, разрыхлителем и специями. Влейте масло, добавьте тёртый сыр.
  2. Выложите массу в смазанную форму. Выпекайте при 180°C 45-50 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, смешанной с чесноком, солью и перцем.

Совет: для хрустящей корочки слегка смажьте лепёшку маслом за 10 минут до готовности.

Ранее мы готовили драники со шкварками по-белорусски. Картофельные биточки, жаренные на сале.

