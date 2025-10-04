Обалденная овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком! Сочная лепёшка с хрустящей корочкой, где нежность картофеля сочетается со свежестью цукини и душистыми травами. Идеальное блюдо для завтрака или лёгкого ужина!
Ингредиенты
- Картофель — 6 шт.
- Кабачок или цукини — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Лук зелёный — 1 пучок
- Сыр Чеддер — 100 г
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 100 г
- Масло оливковое — 5 ст. л.
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Мята сушёная — 1 ч. л.
- Паприка — 1/2 ч. л.
- Петрушка — 1/2 пучка
- Соль — 1 ч. л.
- Перец — 1/2 ч. л.
Приготовление
- Картофель и кабачок натрите на крупной тёрке, отожмите сок. Лук измельчите, зелень порубите. Смешайте овощи с яйцами, мукой, разрыхлителем и специями. Влейте масло, добавьте тёртый сыр.
- Выложите массу в смазанную форму. Выпекайте при 180°C 45-50 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, смешанной с чесноком, солью и перцем.
Совет: для хрустящей корочки слегка смажьте лепёшку маслом за 10 минут до готовности.
