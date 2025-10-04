Овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком

Овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком

Обалденная овощная лепешка на противне: готовим из картошки и кабачка и макаем в сметану с чесноком! Сочная лепёшка с хрустящей корочкой, где нежность картофеля сочетается со свежестью цукини и душистыми травами. Идеальное блюдо для завтрака или лёгкого ужина!

Ингредиенты

Картофель — 6 шт.

Кабачок или цукини — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Лук зелёный — 1 пучок

Сыр Чеддер — 100 г

Яйца — 3 шт.

Мука — 100 г

Масло оливковое — 5 ст. л.

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Мята сушёная — 1 ч. л.

Паприка — 1/2 ч. л.

Петрушка — 1/2 пучка

Соль — 1 ч. л.

Перец — 1/2 ч. л.

Приготовление

Картофель и кабачок натрите на крупной тёрке, отожмите сок. Лук измельчите, зелень порубите. Смешайте овощи с яйцами, мукой, разрыхлителем и специями. Влейте масло, добавьте тёртый сыр. Выложите массу в смазанную форму. Выпекайте при 180°C 45-50 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной, смешанной с чесноком, солью и перцем.

Совет: для хрустящей корочки слегка смажьте лепёшку маслом за 10 минут до готовности.

Ранее мы готовили драники со шкварками по-белорусски. Картофельные биточки, жаренные на сале.