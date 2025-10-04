Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 08:44

Чудо-завтрак из творога и сыра! Вкуснейшие творожные лепешки — корочка хрустит, а сыр тянется

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти невероятные лепешки с творогом и сыром всегда выручают, когда нужно приготовить что-то вкусное и сытное на завтрак буквально за считаные минуты. Они получаются такими золотистыми, с хрустящей корочкой снаружи и нежной ароматной начинкой внутри. Что мне особенно нравится — тесто здесь без дрожжей, а значит, не нужно ничего ждать, оно готовится моментально. Это идеальный способ накормить семью полезным и горячим завтраком без лишних хлопот. Такие лепешки хороши и сами по себе, и со сметаной, и с чашечкой кофе. Мои домочадцы от них просто без ума!

Для теста нам понадобится 250 граммов творога, 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли, половина чайной ложки разрыхлителя и около 80 граммов муки. Для начинки берем 150 граммов сыра сулугуни (можно заменить на другой рассольный сыр или даже брынзу) и пучок свежей петрушки. Сыр трем на крупной терке, а петрушку мелко рубим. В миске вилкой разминаем творог с яйцами, солью и разрыхлителем. Постепенно добавляем муку и замешиваем мягкое, немного липкое тесто. Оно должно легко собираться в комок.

Делим тесто на две части. Каждую раскатываем в круглую лепешку толщиной около 5 мм. Смешиваем тертый сыр с петрушкой и выкладываем начинку на одну половинку каждой лепешки, оставляя края. Накрываем второй половинкой и плотно защипываем края, как у большого чебурека. Аккуратно раскатываем лепешку скалкой, чтобы она стала тоньше, а начинка равномерно распределилась. Разогреваем сковороду, смазываем растопленным сливочным маслом и обжариваем лепешки с двух сторон на среднем огне под крышкой до красивого золотистого цвета. Это займет примерно 3-4 минуты с каждой стороны. Подаем сразу, пока сыр внутри тянется!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

