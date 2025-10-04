Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 09:51

Аферисты начали пытаться обманывать россиян на фоне призыва в армию

Мошенники в России начали звонить гражданам под видом работников военкоматов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фоне начавшегося в России осеннего призыва участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками военных комиссариатов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Москвы. Злоумышленники под предлогом уточнения информации о получении электронной повестки пытаются получить доступ к личным данным граждан.

Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа, — указал собеседник агентства.

По информации источника, сообщения о применении данной схемы поступают из различных регионов страны. Особую опасность представляет то, что мошенники получают возможность доступа к учетным записям жертв на портале госуслуг. Это позволяет им использовать персональную информацию в преступных целях, включая оформление кредитов и микрозаймов. Кроме того, код, направляемый мошенниками через СМС-сообщения, может использоваться для установки вредоносных программ на мобильные устройства. Таким способом злоумышленники получают доступ к банковским сервисам и учетным записям.

Ранее СМИ писали, что мошенники осуществляют массовую рассылку поддельных электронных писем, в которых предлагаются скидки до 50% и бесплатная доставка от имени торговой сети «М.Видео». Целью данной схемы является обман потребителей. Для получения несуществующих льгот получателей приглашают перейти по ссылке на фальшивый сайт магазина.

телефонные мошенники
армия
призыв
аферисты
