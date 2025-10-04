Аферисты начали пытаться обманывать россиян на фоне призыва в армию Мошенники в России начали звонить гражданам под видом работников военкоматов

На фоне начавшегося в России осеннего призыва участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками военных комиссариатов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Москвы. Злоумышленники под предлогом уточнения информации о получении электронной повестки пытаются получить доступ к личным данным граждан.

Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа, — указал собеседник агентства.

По информации источника, сообщения о применении данной схемы поступают из различных регионов страны. Особую опасность представляет то, что мошенники получают возможность доступа к учетным записям жертв на портале госуслуг. Это позволяет им использовать персональную информацию в преступных целях, включая оформление кредитов и микрозаймов. Кроме того, код, направляемый мошенниками через СМС-сообщения, может использоваться для установки вредоносных программ на мобильные устройства. Таким способом злоумышленники получают доступ к банковским сервисам и учетным записям.

