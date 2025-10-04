Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 10:10

Удивите семью шотландским сладким омлетом: простой рецепт на выходные

Шотландский сладкий омлет Шотландский сладкий омлет Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шотландский сладкий омлет получается особенно нежным и ароматным благодаря правильному сочетанию ингредиентов. Для его приготовления понадобятся: сок одного лимона, 125 г сухариков, половина яблока или груши, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. сахарной пудры с верхом, 30 г сливочного масла (можно заменить растительным) и 2 яйца.

Фрукты очистите от сердцевинок и нарежьте средними дольками, затем варите в 150 мл воды до размягчения, но не переваривайте. После варки фрукты очистите от кожицы, введите к ним сахар, сок лимона и масло, старательно перемешайте и дайте остыть. В охлажденную смесь влейте хорошо взбитые яйца.

Форму для выпечки смажьте кусочком маслица и посыпьте сухариками, покрывая дно и стенки, затем влейте яично-фруктовую смесь и присыпьте сухариками сверху. Отправьте в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 15–30 минут. Ориентируйтесь на появление румяной корочки. Запеченный омлет выложите на тарелку, украсьте пудрой и по желанию покройте взбитыми сливками и ягодами.

Ранее мы поделились рецептом грузинских лепешек с сыром.

Читайте также
Фриттата: несложный рецепт идеального итальянского омлета
Семья и жизнь
Фриттата: несложный рецепт идеального итальянского омлета
Завтрак из 3 яиц и зеленого лука! Необычный творожный омлет на сковороде. Нежный, воздушный и очень простой
Общество
Завтрак из 3 яиц и зеленого лука! Необычный творожный омлет на сковороде. Нежный, воздушный и очень простой
Диетолог предупредил о скрытой опасности хурмы для фигуры
Здоровье/красота
Диетолог предупредил о скрытой опасности хурмы для фигуры
Яйцу нет: чем заменить яйцо в выпечке для идеального результата
Семья и жизнь
Яйцу нет: чем заменить яйцо в выпечке для идеального результата
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
омлет
омлеты
фрукты
яйца
рецепты
куриные яйца
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Западный журналист пошутил после слов Путина о дронах и НЛО
Синоптик рассказал, когда в Москву придут осенние дожди
Магнитные бури сегодня, 4 октября: что завтра, сильные боли, нервные срывы
Удары по Украине сегодня, 4 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Два подростка и водитель «приоры» погибли от ошибки на дороге
Прославившийся в сериале о мафии актер ушел из жизни
В Британии дали неожиданную оценку выступлению Путина на «Валдае»
Стало известно, кто одобрил операцию против «Флотилии» Тунберг
В правительстве озвучили сумму, направленную на доплаты пенсионерам
Россиянам напомнили о великом православном празднике 4 октября
Фотограф решил судиться с бывшей из-за своих снимков в ее соцсетях
Вертолет вылетел на помощь сорвавшимся с вулкана на Камчатке альпинистам
Сенатор заявил, что европейские лидеры попали в «антироссийское болото»
«Для уничтожения вредителей»: ВСУ «выкуривают» мирных жителей из домов
Для воспитанниц Минобороны открыли новый Дом творчества и науки
Бойцы ВСУ устроили «пиар-акцию» и попали в плен
«Баланс смещается»: на Западе вынесли ВСУ неутешительный вердикт
В Совфеде разъяснили вопрос изъятия пустующих квартир
«Со смыслом»: популярный американский рэпер оценил русскую кухню
Власти раскрыли число погибших жителей Белгородской области в сентябре
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
Общество

Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.