Удивите семью шотландским сладким омлетом: простой рецепт на выходные

Шотландский сладкий омлет получается особенно нежным и ароматным благодаря правильному сочетанию ингредиентов. Для его приготовления понадобятся: сок одного лимона, 125 г сухариков, половина яблока или груши, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. сахарной пудры с верхом, 30 г сливочного масла (можно заменить растительным) и 2 яйца.

Фрукты очистите от сердцевинок и нарежьте средними дольками, затем варите в 150 мл воды до размягчения, но не переваривайте. После варки фрукты очистите от кожицы, введите к ним сахар, сок лимона и масло, старательно перемешайте и дайте остыть. В охлажденную смесь влейте хорошо взбитые яйца.

Форму для выпечки смажьте кусочком маслица и посыпьте сухариками, покрывая дно и стенки, затем влейте яично-фруктовую смесь и присыпьте сухариками сверху. Отправьте в духовку, разогретую до 180–200 градусов, на 15–30 минут. Ориентируйтесь на появление румяной корочки. Запеченный омлет выложите на тарелку, украсьте пудрой и по желанию покройте взбитыми сливками и ягодами.

