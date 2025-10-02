Скрэмбл с рисом и сырным соусом: вкуснейшая яичница подойдет не только для завтрака! Настоящее произведение кулинарного искусства на вашей тарелке. Нежный омлет, ароматный бекон и сливочный сырный соус создают гармоничный ансамбль вкусов. Идеальное блюдо для завтрака, которое зарядит энергией на весь день.
Ингредиенты
- Яйца — 2 шт.
- Рис отварной — 150 г
- Бекон — 80 г
- Сыр плавленый — 100 г
- Лук зеленый — 2 стебля
- Сливки 20% — 50 мл
- Соус бальзамический — 2 ч. л.
- Масло сливочное — 20 г
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- Взбейте яйца со щепоткой соли, вылейте на смазанную маслом разогретую сковороду и сразу же накрутите яичную ленту на вилку, формируя спираль. Обжарьте бекон до хрустящей корочки.
- Для соуса растопите плавленый сыр со сливками на медленном огне до однородности. На тарелку выложите горячий рис, сверху разместите яичный скрэмбл, полейте сырным соусом, посыпьте кусочками бекона и измельченным зеленым луком. Сбрызните бальзамическим соусом. Приятного аппетита!
