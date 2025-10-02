Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 06:00

Скрэмбл с рисом и сырным соусом: вкуснейшая яичница подойдет не только для завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Скрэмбл с рисом и сырным соусом: вкуснейшая яичница подойдет не только для завтрака! Настоящее произведение кулинарного искусства на вашей тарелке. Нежный омлет, ароматный бекон и сливочный сырный соус создают гармоничный ансамбль вкусов. Идеальное блюдо для завтрака, которое зарядит энергией на весь день.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Рис отварной — 150 г
  • Бекон — 80 г
  • Сыр плавленый — 100 г
  • Лук зеленый — 2 стебля
  • Сливки 20% — 50 мл
  • Соус бальзамический — 2 ч. л.
  • Масло сливочное — 20 г
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Взбейте яйца со щепоткой соли, вылейте на смазанную маслом разогретую сковороду и сразу же накрутите яичную ленту на вилку, формируя спираль. Обжарьте бекон до хрустящей корочки.
  2. Для соуса растопите плавленый сыр со сливками на медленном огне до однородности. На тарелку выложите горячий рис, сверху разместите яичный скрэмбл, полейте сырным соусом, посыпьте кусочками бекона и измельченным зеленым луком. Сбрызните бальзамическим соусом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили оладьи на кефире с какао и кусочками шоколада. Превратят завтрак в праздник.

Читайте также
Гениально и просто: омлет в пакете, который спасает по утрам всех лентяев
Общество
Гениально и просто: омлет в пакете, который спасает по утрам всех лентяев
Яичница-глазунья по-английски: вкуснейший завтрак с сосисками и беконом
Общество
Яичница-глазунья по-английски: вкуснейший завтрак с сосисками и беконом
Свиные отбивные в горчично-чесночном маринаде: сытное блюдо за 15 минут
Общество
Свиные отбивные в горчично-чесночном маринаде: сытное блюдо за 15 минут
Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь
Общество
Вкуснятина из риса, курицы и замороженных овощей: нужно только залить горчичной заправкой и запечь
Вылил яйца на лаваш. Получилось сытнее омлета! Хрустящий и самый вкусный завтрак за 7 минут
Общество
Вылил яйца на лаваш. Получилось сытнее омлета! Хрустящий и самый вкусный завтрак за 7 минут
омлеты
яичница
простой рецепт
рис
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.