Скрэмбл с рисом и сырным соусом: вкуснейшая яичница подойдет не только для завтрака! Настоящее произведение кулинарного искусства на вашей тарелке. Нежный омлет, ароматный бекон и сливочный сырный соус создают гармоничный ансамбль вкусов. Идеальное блюдо для завтрака, которое зарядит энергией на весь день.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт.

Рис отварной — 150 г

Бекон — 80 г

Сыр плавленый — 100 г

Лук зеленый — 2 стебля

Сливки 20% — 50 мл

Соус бальзамический — 2 ч. л.

Масло сливочное — 20 г

Соль — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Взбейте яйца со щепоткой соли, вылейте на смазанную маслом разогретую сковороду и сразу же накрутите яичную ленту на вилку, формируя спираль. Обжарьте бекон до хрустящей корочки. Для соуса растопите плавленый сыр со сливками на медленном огне до однородности. На тарелку выложите горячий рис, сверху разместите яичный скрэмбл, полейте сырным соусом, посыпьте кусочками бекона и измельченным зеленым луком. Сбрызните бальзамическим соусом. Приятного аппетита!

