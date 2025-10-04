Курино-картофельные драники: золотистые оладьи обожает вся семья! Аппетитное блюдо, объединяющее сочность куриного филе и хрустящую корочку картофеля. Идеальный гарнир или самостоятельное блюдо, сохранившее дух классической кухни с современным акцентом.

Ингредиенты

Филе куриное — 500 г

Картофель — 500 г

Белки яичные — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Укроп свежий — 1/2 пучка

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Сметана — для подачи

Приготовление

Картофель очистите, натрите на крупной терке, отожмите лишний сок. Куриное филе пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Смешайте картофель, фарш, белки, измельчённый чеснок и укроп. Посолите, поперчите. Сформируйте оладьи толщиной 1,5–2 см. Обжаривайте на разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте со сметаной и зелёным луком.

Ранее мы готовили ленивые беляши-оладьи. Быстрая выпечка — только смешать и обжарить.