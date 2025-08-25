Оказавшиеся на Украине двое детей воссоединились с семьями в России Львова-Белова сообщила о возвращении еще двух детей в Россию

Две семьи смогли воссоединиться на территории России благодаря усилиям аппарата уполномоченного по правам ребенка и при посредничестве Катара, сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен Мария Львова-Белова. В одном случае с матерью встретилась пятнадцатилетняя дочь, а в другом — с Украины вернулась женщина с шестилетним сыном.

Первая история касалась несовершеннолетней гражданки, которая с 2022 года находилась в Испании вместе с родственниками. Ее мать не имела возможности забрать ребенка из-за сложностей с получением визы и лично приехать за границу.

При нашем содействии и при поддержке Катара с мамой в России воссоединилась 15-летняя девочка. В 2022 году родственники уехали с Анастасией с Украины, где она временно проживала, в Испанию. Сопроводить ее в Россию близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу. И вот — девочка с мамой воссоединились в России, — пояснила Львова-Белова.

Во второй ситуации женщина с малолетним сыном выехали на Украину к родственникам еще в 2020 году и впоследствии не смогли самостоятельно вернуться. После их обращения за помощью также была организована операция по возвращению, которая увенчалась успехом.

Детский омбудсмен подчеркнула, что эта работа ведется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Она также выразила благодарность Государству Катар за помощь в логистике и покрытии расходов, а также Международному Комитету Красного Креста и правоохранительным органам.

