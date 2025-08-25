Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:06

«Родину не меняю»: Леонтьев сделал признание о возвращении на сцену

Валерий Леонтьев заявил, что не меняет публику и родину

Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев сообщил, что не меняет публику и родину, пишет MK.RU. В беседе с журналистами он признался, что любит менять жанры, костюмы и города, но нельзя сказать то же самое о друзьях и родной стране. Леонтьев так обозначил цену своего возвращения на публику ради фестиваля «Новая волна» в Казани, организатором которой выступает Игорь Крутой.

Цена велика. Я люблю менять жанры, костюмы, впечатления, города… Но не меняю родину. Друзей. Свое отношение к публике: она должна получить меня всего. Целиком. Всю мою энергию и всю любовь, — поделился артист.

По словам Леонтьева, быть тем певцом, в которого верят, дается непросто. Артист уточнил, что должны совпасть место, люди, обстоятельства и его внутреннее «я», скрытое «глубоко под кожей».

Леонтьев поблагодарил Крутого за возможность выступить на сцене, а также поделился счастьем от случившегося. Певец назвал Казань местом силы, сыгравшем не последнюю роль в его решении спеть для зрителей.

Ранее Крутой поделился роликом с вернувшимся в Россию Леонтьевым. Композитор признался, что испытывает преклонение, уважение и любовь к этому человеку, отметив скромность, порядочность и интеллект артиста.

Валерий Леонтьев
артисты
певцы
фестивали
