Валерий Леонтьев вернулся в Россию и попал на видео

Композитор Игорь Крутой в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео с вернувшимся в Россию певцом Валерием Леонтьевым. По словам творца, исполнитель готов снова выйти на сцену.

Сколько же у меня уважения, любви и преклонения к этому Человеку! Сколько в нем порядочности, скромности и интеллекта, что является большой редкостью в нашем мире, но он вот такой-Валерий Леонтьев, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни, — написал Крутой.

Ранее продюсер Леонид Дзюник заявил, что стоимость выступления Валерия Леонтьева может начинаться от $50 тысяч (более 3,9 млн рублей). По его словам, заявившему о конце творческой карьеры исполнителю нужны деньги на жизнь за границей и содержание супруги.

До этого сообщалось, что планирующий выступить на «Новой волне» Леонтьев сохранил состояние благодаря бизнесу жены Людмилы Исакович в США — речь идет о компании MUZA MARIN INC. Уточняется, что в настоящее время указанный бизнес перешел в другую форму, включая гостиницу и элитный салон для груминга собак Legaro и Veilan.