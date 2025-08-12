Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 18:16

«Дом в Лос-Анджелесе, жена»: раскрыто, сколько Леонтьев ждет за выступление

Продюсер Дзюник: Леонтьев продолжает выступать на пенсии за почти 4 млн рублей

Леонид Дзюник Леонид Дзюник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Стоимость выступления Валерия Леонтьева может начинаться от $50 тысяч (более 3,9 млн рублей), сообщил продюсер Леонид Дзюник в разговоре с aif.ru. По его словам, заявившему о конце творческой карьеры исполнителю нужны деньги на жизнь за границей и содержание супруги.

У него же как бы дом в Лос-Анджелесе, жена. Ему жить надо. А чтобы жить, нужны деньги. Конечно, он работает. Единичные выступления обязательно у него есть, и они оплачиваются. Стоимость концерта Леонтьева может начинаться от $50 тысяч, — отметил продюсер.

Ранее сообщалось, что планирующий выступить на «Новой волне» певец Валерий Леонтьев сохранил состояние благодаря бизнесу жены Людмилы Исакович в США — речь идет о компании MUZA MARIN INC. Уточняется, что в настоящее время указанный бизнес перешел в другую форму, включая гостиницу и элитный салон для груминга собак Legaro и Veilan.

Также стало известно, что Леонтьев якобы вынужден выступать в европейских кабаках ради заработка. Как передают некоторые российские Telegram-каналы, артист принял предложение ивент-менеджера из Франции о частном концерте, за который ему заплатят 15 млн рублей.

Валерий Леонтьев
Лос-Анджелес
выступления
гонорары
жены
певцы
