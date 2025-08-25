Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:45

Польша наложила вето на льготы для безработных украинцев

Польша наложила вето на закон о бесплатной помощи для безработных украинцев

Фото: Keiko Hiromi/AFLO/Global Look Press

Варшава наложила вето на закон, предполагающий соцвыплаты и бесплатное медицинское обеспечение для безработных граждан Украины, сообщил президент Польши Кароль Навроцкий в ходе транслируемого каналом TVP Info брифинга. В частности, документ предполагал выплату 800 злотых (более 17 тысяч рублей) на каждого ребенка для украинцев без официального трудоустройства.

В то же время за 3,5 года ситуация принципиально изменилась. Законодательство должно быть скорректировано. Все политические группы декларируют, что «800+» положены только тем гражданам, которые работают, — добавил Навроцкий.

По его словам, заблокированный закон давал преимущество безработным украинцам над поляками. Первые не выплачивали отчисления в Фонд здравоохранения, однако активно пользовались бесплатными медицинскими услугами. Президент также внес свой законопроект, который предполагает льготы только для работающих граждан Украины.

Ранее США приступили к депортации украинских беженцев. Сообщается, что в рамках борьбы с нелегальной миграцией этой процедуре будут подвергнуты тысячи украинцев.

Польша
Украина
законы
Кароль Навроцкий
