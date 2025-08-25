Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Учитель рассказала, как подготовить подростка к учебному году

Педагог Грицкова: родителям подростка стоит следить за его нагрузкой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Подросток сможет адаптироваться к школе без лишнего стресса, если следить за его нагрузкой, рассказала в беседе с «МК в Ленобласти» учитель начальных классов с высшей квалификационной категорией Тамара Грицкова. По ее словам, для детей 11–16 лет важна не столько адаптация к школе, сколько мотивация и психологическая устойчивость.

По ее словам, подросток в этом возрасте должен чувствовать ответственность за свою учебу. При этом родители не должны обесценивать их переживания — их проблемы могут выглядеть мелочью, но для подростка они могут быть важны.

Также родителям стоит задуматься о профориентации подростка. С ним нужно обсуждать, как школьные предметы могут быть связаны с будущей работой.

Позже сообщалось, что большинство россиян (78%) поддержали введение предмета «Основы семейной жизни» в школах. Больше половины из них (53%) считают, что курс должен стать обязательной частью учебной программы.

учителя
подростки
родители
школа
