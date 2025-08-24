В России предложили доплачивать учителям за покупку красивой одежды

Учителям следует доплачивать за приобретение красивой и стильной одежды, заявил в беседе с ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Однако, по его словам, вводить какую-либо единую форму для педагогов не стоит.

Доплачивать учителям на то, чтобы они могли одеваться прилично и в соответствии с современными требованиями моды, вот это было бы абсолютно правильно, — подчеркнул лидер СРЗП.

Также парламентарий призвал разобраться с формой для школьников. Он раскритиковал недавно представленные варианты одежды учащихся, соответствующей ГОСТу. По мнению Миронова, это не школьная форма, а «форма для огородного пугала». Политик отметил, что попросил искусственный интеллект нарисовать варианты одежды учащихся и получились «замечательные образцы» в отличие от тех, которые уже были представлены.

Ранее член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина рассказала, что школа не имеет права не допускать ученика к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца. По ее словам, достаточно того, что одежда ребенка выглядит опрятной и соответствует общепринятым нормам делового стиля.