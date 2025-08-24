Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 02:27

В Госдуме решили помочь студентам с проживанием

Депутат Миронов: плату за общежитие надо снизить до 10% от стипендии

Студенты в лекционной аудитории Студенты в лекционной аудитории Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Плата за студенческое общежитие не должна превышать 10% от стипендии, заявил РИА Новости лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предложил законодательно установить именно такую сумму, а для решения проблемы нехватки мест использовать механизм социальной аренды.

По словам депутата, он регулярно получает массовые жалобы от учащихся о том, что стоимость проживания ежегодно увеличивается на 10–30%. В итоге ежемесячный платеж за общежитие сравнялся с размером стипендии, а иногда и превышает ее.

Получается, если студент живет в общежитии, вся стипендия уходит только на это <...>. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы, — отметил депутат.

Для студентов, которые не могут получить место в общежитии, Миронов предложил решение — механизм социальной аренды. Его суть в том, что государство выкупает или строит жилье и сдает его по льготной цене. Это особенно актуально для тех, кто вынужден снимать квартиры по рыночным ставкам, и для студенческих семей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам перейдет в ведение Социального фонда России (сейчас его выплачивают в образовательных учреждениях). Нововведение коснется россиянок, которые проходят очное обучение в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях. При этом неважно, учатся ли девушки на бюджете или платно.

Госдума
студенты
Сергей Миронов
общежития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая рабочая неделя ноября будет короткой
Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года
Десятки тысяч сербов вышли на мирные митинги
Два российских аэропорта ввели очередные ограничения на полеты
Аферисты «залезают» в телефоны с помощью программ с удаленным доступом
Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Судебные приставы подали иск к Ходорковскому
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 августа, грибки на месте
Мошенники активно используют популярное приложение для обмана
Что известно о состоянии Кеосаяна сейчас: последние новости, слова Симоньян
США поставят Украине тысячи новых ракет за счет европейских союзников
В Нидерландах выступили за депортацию украинцев
В Госдуме решили помочь студентам с проживанием
Названы самые успешные участки фронта ВС России в зоне СВО
SHOT сообщил о минимум пяти взрывах в Курской области
Сотни фур с сельхозпродукцией из Армении не доехали до России
Сержант ВС РФ в одиночку сорвал нападение украинской ДРГ
Все больше американцев выбирают «зеленые» похороны
США запретили Украине совершать одно действие против России
Запад уличили в новой попытке навсегда поссорить Россию и Украину
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.