В Госдуме решили помочь студентам с проживанием Депутат Миронов: плату за общежитие надо снизить до 10% от стипендии

Плата за студенческое общежитие не должна превышать 10% от стипендии, заявил РИА Новости лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он предложил законодательно установить именно такую сумму, а для решения проблемы нехватки мест использовать механизм социальной аренды.

По словам депутата, он регулярно получает массовые жалобы от учащихся о том, что стоимость проживания ежегодно увеличивается на 10–30%. В итоге ежемесячный платеж за общежитие сравнялся с размером стипендии, а иногда и превышает ее.

Получается, если студент живет в общежитии, вся стипендия уходит только на это <...>. Стипендия должна быть не символической выплатой, ее должно хватать хотя бы на базовые расходы, — отметил депутат.

Для студентов, которые не могут получить место в общежитии, Миронов предложил решение — механизм социальной аренды. Его суть в том, что государство выкупает или строит жилье и сдает его по льготной цене. Это особенно актуально для тех, кто вынужден снимать квартиры по рыночным ставкам, и для студенческих семей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам перейдет в ведение Социального фонда России (сейчас его выплачивают в образовательных учреждениях). Нововведение коснется россиянок, которые проходят очное обучение в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях. При этом неважно, учатся ли девушки на бюджете или платно.