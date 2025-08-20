Российским студенткам начнут выплачивать повышенное пособие с 1 сентября

Социальный фонд России сообщил, что с 1 сентября 2025 года начнет выплачивать пособие по беременности и родам студенткам. Рассчитывать на него могут студентки, которые обучаются по очной форме на платной или бесплатной основе.

Оформить пособие можно через портал «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. Для этого потребуется справка из медицинской организации и справка из учебного заведения об обучении на очной форме с указанием срока отпуска по беременности и родам. Решение принимается в течение десяти рабочих дней, выплата перечисляется в пятидневный срок.

До этого зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая пояснила, что для определения размера пособия будет учитываться прожиточный минимум в регионе. Депутат также подчеркнула, что рассчитывать на такое пособие может только мать ребенка. При этом никаких возрастных ограничений для его получения нет.

Тем временем в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату для помощи семьям в подготовке детей к новому учебному году. Инициатива предполагает выделение суммы в размере федерального прожиточного минимума.