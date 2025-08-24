Юрист объяснила, как законно отказаться сдавать деньги в школе Юрист Ошкина: в случае навязывания лишних расходов в школе следует писать жалобу

Если школа принуждает родителей к необязательным платежам, они имеют полное право на отказ и жалобу, сообщила РИА Новости юрист Ольга Ошкина. По ее словам, любые требования оплатить ремонт, мебель или украшения являются незаконными.

Родители вправе уточнить при любом предложении оплатить что-либо, добровольно ли это. Если нет — требовать письменное обоснование. При его отсутствии или незаконности оснований можно смело жаловаться. Для этого важно собрать доказательства: сохранить переписку, аудио- или видеозаписи.

Никаких сумм школа требовать не может. Если в школе навязывают ненужные расходы, родителям необходимо зафиксировать нарушение, — отметила юрист.

Жалобу можно направить директору, в управление образования, прокуратуру или Роспотребнадзор, продолжила Ошкина. Даже благотворительные взносы допустимы только через специальный фонд, а не через администрацию, и исключительно по желанию родителей. Все платежи должны оформляться чеком с указанием цели.

Ранее Ошкина объясняла, что школа не имеет права отказать в допуске ученика к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца. По ее словам, достаточно того, что одежда ребенка выглядит опрятной и соответствует общепринятым нормам делового стиля.