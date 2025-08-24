Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Зеленский наградил спецпосланника Трампа

Зеленский наградил Кита Келлога орденом I степени за поддержку Украины

Владимир Зеленский, Кит Келлог Владимир Зеленский, Кит Келлог Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени специального посланника президента США Кита Келлога за вклад в межгосударственное сотрудничество, укрепление суверенитета Украины и популяризацию страны за рубежом, сообщает «Страна.ua». Церемония награждения прошла в рамках торжеств по случаю Дня независимости.

Ранее стало известно, что Келлог прибыл в Киев для участия в торжествах по случаю национального праздника. В частности, в ходе своего двухдневного визита он проведет встречи с украинским руководством. Центральными темами переговоров станут дипломатические пути урегулирования конфликта с Россией и предоставление Киеву гарантий безопасности.

До этого визит Зеленского в Вашингтон раскритиковали в Верховной раде. Как заявил депутат Артем Дмитрук, поездка была насмешкой и выглядела как отчаянная попытка понравиться президенту США Дональду Трампу для сохранения власти, а не как визит главы государства со стратегическим видением. При этом Дмитрук поддержал мирные предложения главы Белого дома и отметил важность прекращения огня для всего региона.

