Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 05:32

Готовлю эти творожные пышки каждое утро — семья сходит с ума от восторга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные пышки — это нежная, воздушная альтернатива сырникам, которая тает во рту, как облачко. Они получаются мягкими внутри, с хрустящей корочкой снаружи, а их ванильный аромат сводит с ума с первой пробы.

Для приготовления смешайте 250 г творога, 1 яйцо и 2 ст. л. сахара до однородности, добавьте щепотку ванилина. Постепенно всыпьте 3–4 ст. л. муки, чтобы тесто стало мягким, но не липким. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие пышки, и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной, вареньем или медом — они бесподобны в любом виде. Готовлю эти пышки каждое утро — семья сходит с ума от восторга!

Ранее стало известно, как приготовить творожные шарики в духовке — завтрак за 15 минут.

творог
булочки
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как бороться с хронической усталостью осенью
Спасатели нашли пропавших на Итурупе туристов
Два дрона пытались атаковать Москву
Посол РФ в Белграде оценил протесты в Сербии
«Аэрофлот» отменил 24 рейса
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 августа
Россиянам назвали главный критерий выбора нательного креста
Удар по ВСУ у Красноармейска и тяжелые бои: успехи ВС РФ к утру 25 августа
Олешко рассказал о сотрудничестве с Булановой в молодости
Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Названа сумма ущерба от мошеннических схем с участием детей
Слова посла США об антисемитизме стали поводом для его вызова во Францию
Российским дачникам объяснили, как правильно хранить урожай яблок
Мирошник раскрыл, как изменилось поведение ВСУ после саммита на Аляске
Иран заявил о планах на поставки российской газа
Российские бойцы заняли остров в Херсоне
Ми-8 вылетел на поиски пропавших туристов на Курилах
В Британии объяснили, почему отправка войск Германии не поможет Украине
Названа причина, почему фитнес-клубы не продают карты на два-три года
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 25 августа, все по-прежнему
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.