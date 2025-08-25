Готовлю эти творожные пышки каждое утро — семья сходит с ума от восторга

Творожные пышки — это нежная, воздушная альтернатива сырникам, которая тает во рту, как облачко. Они получаются мягкими внутри, с хрустящей корочкой снаружи, а их ванильный аромат сводит с ума с первой пробы.

Для приготовления смешайте 250 г творога, 1 яйцо и 2 ст. л. сахара до однородности, добавьте щепотку ванилина. Постепенно всыпьте 3–4 ст. л. муки, чтобы тесто стало мягким, но не липким. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто ложкой, формируя небольшие пышки, и жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Подавайте со сметаной, вареньем или медом — они бесподобны в любом виде. Готовлю эти пышки каждое утро — семья сходит с ума от восторга!

