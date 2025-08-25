Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:21

Борщ на второй день: секрет волшебного вкуса, который все любят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки замечали, что борщ, постоявший ночь в холодильнике, становится особенно вкусным. Это явление имеет научное объяснение, связанное с химическими процессами в ингредиентах.

Во время настаивания раскрываются все вкусовые соединения овощей. Свекла, капуста и другие компоненты продолжают выделять ароматические вещества, делая блюдо более насыщенным.

Крахмал из картофеля и других овощей связывает жидкость, создавая гармоничную консистенцию. Этот процесс требует времени и не происходит мгновенно при варке.

Почему вкус улучшается

  • Кислотность борща выравнивается: уксус или лимонный сок распределяются по всему объему.
  • Жиры из мяса и сметаны полностью эмульгируются, что делает вкус округлым и насыщенным.
  • Ферментативные процессы в овощах продолжаются даже в холодильнике, создавая новые вкусовые нотки.
  • Ароматы лука, чеснока и специй растворяются в охлажденном жире и равномерно распределяются при повторном нагревании.
  • Соль проникает во все ингредиенты, выравнивая вкусовой профиль.
  • Окислительные процессы усиливают цвет свеклы, делая его более глубоким.
  • Белки мяса после остывания и повторного нагрева становятся нежнее, удерживая больше бульона.

Оптимальное время настаивания — 12–18 часов. Более длительное хранение может снизить свежесть вкуса.

Эти процессы объясняют, почему борщ на второй день воспринимается как настоящий кулинарный шедевр. Терпение вознаграждается богатым, сбалансированным вкусом, который любят все.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.