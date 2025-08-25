Грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку под Новосибирском

В Краснозерском районе Новосибирской области грузовой поезд насмерть сбил 85-летнюю россиянку, пишет «МК в Новосибирске». По факту трагедии транспортная прокуратура начала проверку.

Происшествие случилось недалеко от станции Краснозерское. Пенсионерка попала под колеса поезда в момент, когда пересекала ж/д пути по пешеходному переходу.

В целях проверки соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте Омская транспортная прокуратура проводит комплекс надзорных мероприятий. В рамках работы установят все обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.

Ранее в Новосибирской области 76-летний мужчина чудом выжил после того, как его сбил грузовой поезд на платформе Барышево. Мужчина получил серьезные травмы.