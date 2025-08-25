Выбросившего из окна жену с ребенком мужчину отправили на лечение В Москве суд отправил на лечение мужчину, выбросившего жену с ребенком из окна

В Москве суд принял решение о применении принудительной меры медицинского характера в отношении 39-летнего мужчины, который выбросил из окна свою жену с ребенком, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Постановление суда в законную силу не вступило.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. <...> Он направлен на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, — говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, утром 25 августа прошлого года мужчина выбросил из окна своего 16-этажного дома малолетнего сына, родившегося в 2023 году, и жену 1988 года рождения. Оба погибли на месте происшествия.

Соседка обвиняемого мужчины выдвинула предположение о том, что он был под воздействием наркотиков. Она сообщила, что ранее проблем не было, но некоторые слышали крики и шум, указывающие на ссоры. После происшествия мужчина выбрасывал вещи, не пуская полицию, что привело к штурму.