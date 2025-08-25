Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 18:01

Сотрудники ТЦК задержали депортированных из России украинцев

Вывезенных с грузино-российской границы 40 украинцев отправили в ТЦК

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) забрали 40 украинцев, ранее депортированных из России, пишет «Страна.ua». Их вывезли из серой зоны на грузино-российской границе на Украину.

Всего, по данным издания, из страны было вывезено 65 человек, из которых 10 — женщины. Всех их привезли в одну из одесских больниц, а позже мужчин забрали в ТЦК. Тех, кто не подлежит призыву, отпустили домой. Остальные в настоящее время проходят процедуру оформления.

Ранее на Украине после задержания сотрудниками ТЦК погиб спортивный тренер Евгений Кушнир. Несмотря на отсрочку, его поймали во время поездки в Киев на маршрутном такси.

До этого в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Позже родственники погибшего случайно узнали, что мужчина находится в морге.

ТЦК
происшествия
Украина
мобилизации
Одесса
