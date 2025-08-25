Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 17:04

Украинцам предложили отдохнуть в Одессе за $6 тысяч

Отдых в одном из отелей Одессы может обойтись украинцам в $6 тысяч

Пляж в Одессе Пляж в Одессе Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцы столкнулись с ценами на один из отелей Одессы в $6738 (544 744 рублей), гласят данные сервиса бронирования Booking.com. Столько обойдется 13 дней в Archotel Avenue с рейтингом «пять звезд». Пользователи соцсетей возмутились этим фактом и пришли в негодование.

Несмотря на боевые действия, в Одессе открылся новый отель. Оказалось, что он действует в тестовом режиме. При этом в отеле можно заказать завтрак, работает бесплатный вай фай, а вид из номеров предлагается на город, окна здания или море.

Пользователи сервиса оценили комфорт в месте пребывания на 9,2 балла. Удобства получили лишь 8,2, а персонал — 8,7. Оценка за соотношение цены и качества получилась самой низкой — всего 7,9 балла.

Ранее вандалы облили памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы серой краской. Памятник находится на пересечении Ришельевской и Дерибасовской улиц. Информационная табличка рядом гласит, что коммунальное предприятие решило провести «реорганизацию пространства», без указания о восстановлении знака.

