Украинцам предложили отдохнуть в Одессе за $6 тысяч

Украинцы столкнулись с ценами на один из отелей Одессы в $6738 (544 744 рублей), гласят данные сервиса бронирования Booking.com. Столько обойдется 13 дней в Archotel Avenue с рейтингом «пять звезд». Пользователи соцсетей возмутились этим фактом и пришли в негодование.

Несмотря на боевые действия, в Одессе открылся новый отель. Оказалось, что он действует в тестовом режиме. При этом в отеле можно заказать завтрак, работает бесплатный вай фай, а вид из номеров предлагается на город, окна здания или море.

Пользователи сервиса оценили комфорт в месте пребывания на 9,2 балла. Удобства получили лишь 8,2, а персонал — 8,7. Оценка за соотношение цены и качества получилась самой низкой — всего 7,9 балла.

