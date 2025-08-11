В Одессе закрасили памятный знак «Тень Пушкина»

Вандалы облили памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы серой краской, сообщило местное издание «Думская». Памятник расположен на пересечении Ришельевской и Дерибасовской улиц.

На тротуаре, где находится «Тень Пушкина», установили информационную табличку, на которой указано, что коммунальное предприятие проводит «реорганизацию пространства». Работы должны завершить к 12 августа. Что подразумевает «реорганизация» и сохранится ли памятный знак, не уточняется.

«Тень Пушкина» открыли к литературному фестивалю «Пушкинская осень» в Одессе в 2013 году. Памятный знак выполнен в форме трехметрового человеческого силуэта. Топонимическая комиссия Одесского горсовета в декабре 2023 года рекомендовала демонтировать знак.

Ранее в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире также демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.