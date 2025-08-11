Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:40

В Одессе закрасили памятный знак «Тень Пушкина»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вандалы облили памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы серой краской, сообщило местное издание «Думская». Памятник расположен на пересечении Ришельевской и Дерибасовской улиц.

На тротуаре, где находится «Тень Пушкина», установили информационную табличку, на которой указано, что коммунальное предприятие проводит «реорганизацию пространства». Работы должны завершить к 12 августа. Что подразумевает «реорганизация» и сохранится ли памятный знак, не уточняется.

«Тень Пушкина» открыли к литературному фестивалю «Пушкинская осень» в Одессе в 2013 году. Памятный знак выполнен в форме трехметрового человеческого силуэта. Топонимическая комиссия Одесского горсовета в декабре 2023 года рекомендовала демонтировать знак.

Ранее в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире также демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.

памятники
вандалы
Одесса
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
Российские войска взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
В МИД пообещали защитить Калининградскую область любыми средствами
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.