В Омской области раскрыли, зачем местный воровал памятники на кладбищах

В Омской области раскрыли, зачем местный воровал памятники на кладбищах Полицейские задержали мужчину за кражи могильных памятников под Омском

Житель Омской области подозревается в краже памятников и оградок на кладбищах с целью перепродажи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным полиции, 52-летний мужчина ранее работал в ритуальном агентстве и продолжал выполнять заказы односельчан после увольнения.

Сотрудники полиции установили причастность фигуранта к хищению памятников и ограждений с шести мест захоронений. Общая сумма ущерба — 75 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

