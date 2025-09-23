Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 сентября 2025 в 13:48

В Омской области раскрыли, зачем местный воровал памятники на кладбищах

Полицейские задержали мужчину за кражи могильных памятников под Омском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Омской области подозревается в краже памятников и оградок на кладбищах с целью перепродажи, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. По данным полиции, 52-летний мужчина ранее работал в ритуальном агентстве и продолжал выполнять заказы односельчан после увольнения.

Сотрудники полиции установили причастность фигуранта к хищению памятников и ограждений с шести мест захоронений. Общая сумма ущерба — 75 тыс. рублей, — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МВД по Нижегородской области сообщило, что полицейские задержали в Нижнем Новгороде трех рецидивистов, подозреваемых в серии квартирных краж. Преступная группа была нейтрализована совместными действиями оперативников и сил Росгвардии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности всех участников группы. За подозреваемыми организовали непрерывное наблюдение, что позволило задокументировать их противоправные действия.

Кроме того, пресс-служба МВД Мурманской области сообщила, что в Кандалакше задержан 19-летний юноша, укравший шоколад с витрин супермаркета. После кражи он раздал сладости прохожим на улице. Задержанный признал вину, но не смог объяснить мотив своих действий.

Омская область
кладбища
могилы
памятники
кражи
задержания
