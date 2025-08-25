Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 12:09

Украинский тренер умер в реанимации после задержания военкомами

Украинский тренер Кушнир погиб после мобилизации

На Украине после задержания сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) погиб спортивный тренер Евгений Кушнир, сообщает «Страна.ua». Несмотря на отсрочку, его поймали во время поездки в Киев на маршрутном такси.

Обнаружили Кушнира в реанимации Смелянской больницы. Врачи не смогли его спасти. В самом ТЦК заявили, что Кушнир получил травмы, выпрыгнув на ходу из автобуса по дороге из военкомата в учебную часть. После его доставили в больницу, где он скончался. Там также отметили, что Кушнир является военнообязанным.

Ранее в Ровненской области на западе Украины мужчина умер через несколько дней после принудительной мобилизации. Пострадавшего забрали 21 августа и продержали в помещении территориального центра комплектования три дня. Позже родственники погибшего случайно узнали, что мужчина находится в морге.

До этого в Винницкой области полицейские совместно с сотрудниками ТЦК устроили погоню за автомобилем, в салоне которого находились дети. Две перепуганные девочки в этот момент находились на заднем сиденье.

