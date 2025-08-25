В Петербурге осудили поджигателей коммуналки

Двое поджигателей коммуналки в Центральном районе Санкт-Петербурга были осуждены на 11 лет, сообщает Neva.today. Отмечается, что злоумышленники пошли на преступление ради денег — им заплатили за поджог 87 тысяч рублей.

По версии следствия, в январе прошлого года подсудимые положили вплотную ко входной двери одной из квартир в доме №20, лит. А на улице Тюшина автомобильные покрышки. Затем они залили их горючим и подожгли.

Как сообщается, в квартире находились женщины и дети. Лишь оперативное прибытие пожарных на место инцидента предотвратило трагедию.

Ранее в Амурской области на два месяца арестовали местного жителя, обвиняемого в поджоге жилого дома. 37-летний мужчина облил бензином и поджег входную дверь. В этот момент там находились трое детей, младшему из которых всего год, а также трое взрослых.