25 августа 2025 в 15:16

«Не согласуются с нормами морали»: в СФ осудили слова Зеленского о Крыме

Ковитиди: слова Зеленского о статусе Крыма не согласуются с нормами морали

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Циничные слова президента Украины Владимира Зеленского о статусе Крыма не согласуются с нормами морали, заявила РИА Новости член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По ее словам, украинцы, живущие на полуострове, не просят киевские власти «освободить» их от собственной жизни.

Циничное заявление Зеленского не согласуется ни с одними нормами морали, — сказала Ковитиди.

Экс-сенатор от Крыма отметила, что Киев часто пытался навредить жителям полуострова путем диверсий и терактов. Она добавила, что в республике все народы живут в мире и согласии. 24 августа Зеленский в видеообращении назвал «украинскими» Донецк, Луганск и Крым.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал черную вышиванку с контурами границ Украины 1991 года, в которой Владимир Зеленский записал обращение ко Дню независимости, символичной. По его словам, президент таким образом ясно продемонстрировал катастрофичное состояние страны.

Россия
Ольга Ковитиди
Крым
Украина
Владимир Зеленский
